Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Sales Bất động sản/Xây dựng

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai

Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng để chốt hợp đồng cho thuê hạ tầng tại các văn phòng của công ty ở Hà Nội và Hà Nam.
Đàm phán ký hợp đồng với khách hàng.
Tiếp nhận và chăm sóc khách hàng của công ty phân.
Quản lý và theo dõi thường xuyên các khách hàng hiện tại.
Phát triển các ý tưởng, phương án kinh doanh và chăm sóc khách hàng.
Tạo cơ sở dữ liệu khách hàng, cập nhật và lưu trữ.
Phối hợp với bộ phận để làm hợp đồng và thu hồi công nợ.
Khảo sát giá thuê mặt bằng, hạ tầng
Báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng.
Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng phòng, Giám đốc.

Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản,... và các ngành có liên quan.
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc trong ngành bất động sản là một lợi thế.
Có khả năng làm việc độc lập.
Trung thực, kĩ năng giao tiếp tốt, yêu thích công việc và chịu được áp lực trong công việc.

Lương: từ 8- 12 triệu/tháng + phụ cấp ăn ca 25k/ngày + thưởng chuyên cần
Tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định
Thưởng: Theo kết quả công việc và doanh thu, lợi nhuận của công ty
Bảo hiểm xã hội: Theo quy định công ty và luật lao động hiện hành
Chế độ nghỉ lê, tết: Theo quy địnhChế độ khác: Theo quy định công ty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Sanaky, Số, 22 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job244590
