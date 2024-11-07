Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng để chốt hợp đồng cho thuê hạ tầng tại các văn phòng của công ty ở Hà Nội và Hà Nam.

Đàm phán ký hợp đồng với khách hàng.

Tiếp nhận và chăm sóc khách hàng của công ty phân.

Quản lý và theo dõi thường xuyên các khách hàng hiện tại.

Phát triển các ý tưởng, phương án kinh doanh và chăm sóc khách hàng.

Tạo cơ sở dữ liệu khách hàng, cập nhật và lưu trữ.

Phối hợp với bộ phận để làm hợp đồng và thu hồi công nợ.

Khảo sát giá thuê mặt bằng, hạ tầng

Báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng.

Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng phòng, Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản,... và các ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc trong ngành bất động sản là một lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập.

Trung thực, kĩ năng giao tiếp tốt, yêu thích công việc và chịu được áp lực trong công việc.

Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 8- 12 triệu/tháng + phụ cấp ăn ca 25k/ngày + thưởng chuyên cần

Tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định

Thưởng: Theo kết quả công việc và doanh thu, lợi nhuận của công ty

Bảo hiểm xã hội: Theo quy định công ty và luật lao động hiện hành

Chế độ nghỉ lê, tết: Theo quy địnhChế độ khác: Theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

