Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH DVDL Phú Kim làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH DVDL Phú Kim
- Đà Nẵng:
- 36 Lâm Hoành, P.Phước Mỹ, Q.sơn Trà, TP Đà Nẵng, Quận Sơn Trà
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- With Regional Sales Manager plan sales strategy and implement tactics to achieve budget.
- Sell all facets of the hotel properties.
- Establish new business and maintain existing business account through the preparation and execution of action plan for TA and Corp market.
- Maintain a regular sales call pattern
- Conduct familiarizations and site inspections.
- Maintain regular contact with the regional network of hotels and reservation center.
- Monitor competitive set and communicate tactical changes to Manager
- Handle all issue related to TA booking: guest feedback, complaint, requirements... communicate with guest.
- Entertain prospects and existing key accounts with the view to sustain business and generate further sales
- Report as required on sales activitives and successes.
- Attend regular meetings.
- Build profile in market place
- Work in line with business requirements.
- Provide administrative support to the sales department.
- Assits guests/reservation via Facebook fanpage and Booking center
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm làm việc trong các nhà hàng hoặc khách sạn 4-5 *
- Kỹ năng quản lý nhóm mạnh mẽ và khả năng làm việc dưới áp lực.
- Tinh thần sáng tạo và đam mê với nghệ thuật pha chế
- Kiến thức vững về vệ sinh an toàn thực phẩm và quy tắc vệ sinh.
Tại Công ty TNHH DVDL Phú Kim Thì Được Hưởng Những Gì
