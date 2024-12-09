Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH DVDL Phú Kim làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH DVDL Phú Kim
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công ty TNHH DVDL Phú Kim

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH DVDL Phú Kim

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 36 Lâm Hoành, P.Phước Mỹ, Q.sơn Trà, TP Đà Nẵng, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- With Regional Sales Manager plan sales strategy and implement tactics to achieve budget.
- Sell all facets of the hotel properties.
- Establish new business and maintain existing business account through the preparation and execution of action plan for TA and Corp market.
- Maintain a regular sales call pattern
- Conduct familiarizations and site inspections.
- Maintain regular contact with the regional network of hotels and reservation center.
- Monitor competitive set and communicate tactical changes to Manager
- Handle all issue related to TA booking: guest feedback, complaint, requirements... communicate with guest.
- Entertain prospects and existing key accounts with the view to sustain business and generate further sales
- Report as required on sales activitives and successes.
- Attend regular meetings.
- Build profile in market place
- Work in line with business requirements.
- Provide administrative support to the sales department.
- Assits guests/reservation via Facebook fanpage and Booking center

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có văn bằng/ chứng chỉ liên quan đến pha chế.
- Kinh nghiệm làm việc trong các nhà hàng hoặc khách sạn 4-5 *
- Kỹ năng quản lý nhóm mạnh mẽ và khả năng làm việc dưới áp lực.
- Tinh thần sáng tạo và đam mê với nghệ thuật pha chế
- Kiến thức vững về vệ sinh an toàn thực phẩm và quy tắc vệ sinh.

Tại Công ty TNHH DVDL Phú Kim Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chính thức: Mức lương cơ bản + Service charge Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo luật lao động Tham gia teambuilding hàng năm và nhiều hoạt động văn hóa khác Được hướng dẫn, training theo quy trình chuẩn của Khách sạn Các chế độ khác theo quy định của khách sạn (sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DVDL Phú Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH DVDL Phú Kim

Công ty TNHH DVDL Phú Kim

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 36 Lâm Hoành, P.Phước Mỹ, Q.sơn Trà, TP Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

