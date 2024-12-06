Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 25 Triệu

Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/01/2025
Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 166 Triệu Nữ Vương, Q. Hải Châu|STH 41.47 Đường số 4, P. Phước Hải (KĐT Lê Hồng Phong 2),Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Giới thiệu, tư vấn khách hàng các sản phẩm, dịch vụ của Spa
Hỗ trợ các bộ phận khác trong các hoạt động dịch vụ Spa.
Chăm sóc khách hàng
Luôn cập nhật, báo cáo cho quản lý các trường hợp phát sinh
Thực hiện yêu cầu công việc của Trưởng phòng/ Quản lý trực tiếp.
Ca 1: 8h00 – 18h00
Ca 2: 09h00 – 19h00
Chi Nhánh Nha Trang: STH 41.47 Đường số 4, P. Phước Hải (KĐT Lê Hồng Phong 2), TP Nha Trang
Chi Nhánh Đà Nẵng: 166 Triệu Nữ Vương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ
Năng động, linh hoạt, nhiệt huyết, yêu thích công việc ngành spa, thẩm mỹ, mỹ phẩm
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tư vấn, sale....
Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ
Tham gia Team Building hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, năng động
Hỗ trợ đầy đủ các công cụ: laptop, tai nghe, tài khoản,...
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực
Lộ trình thăng tiến cụ thể, chế độ lương thưởng rõ ràng
Được thưởng theo tháng, quý, năm và các đề xuất của công ty đề ra.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma

Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 14-16 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

