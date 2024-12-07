Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Khải Huy làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 11 Triệu

Công Ty TNHH Khải Huy
Ngày đăng tuyển: 07/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Công Ty TNHH Khải Huy

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Khải Huy

Mức lương
Từ 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 11 Triệu

- Chăm sóc, đảm bảo doanh số của Đại lý cũ có sẵn được Công ty bàn giao;
- Tiếp nhận đơn đặt hàng của khách hàng phụ trách. Xử lý, theo dõi quá trình thực hiện và các công việc chăm sóc khách hàng trước, trong và sau kết thúc đơn hàng;
- Tìm kiếm Đại lý mới và chào bán Sản phẩm - Dịch vụ Công ty đang kinh doanh;
- Post bài sản phẩm lên các kênh SMS, ZALO, ... của Công ty theo kế hoạch và lịch hàng ngày;
- Quản lý, đối chiếu công nợ khách hàng mình phụ trách. Trách nhiệm thu hồi nợ đúng hạn;
- Thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu KPI của bản thân do Công ty đề ra;
- Quản trị hệ thống thông tin khách hàng mình phụ trách. Cập nhật khi có phát sinh;
- Thực hiện công việc phát sinh khác hoặc theo yêu cầu của cấp quản lý.
* Quyền lợi:
- Thu nhập từ 11tr (LCB 8tr + HH+ Thưởng+ PC...)
- Hưởng đầy đủ: Bảo hiểm.., các chế độ, chính sách theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành (nghỉ, thưởng lễ, lương T13, hiếu hỉ...);
- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ nhu cầu công việc.

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 23 - 35 tuổi; Giới tính : Nam, Nữ
- Kinh nghiệm: Bán hàng khách Đại lý (B2B). Có kinh nghiệm trong linh vực máy văn phòng- CCTV là 1 lợi thế
- Kỹ năng: Giao tiếp khá, nhanh nhẹn, hòa đồng, ham học hỏi, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp
- Làm việc: Khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc cao
- Thành thạo vi tính văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Khải Huy Thì Được Hưởng Những Gì

Loại công việc
Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc
Nhân viên
Học vấn
Cao đẳng
Kinh nghiệm
0 - 1 năm kinh nghiệm
Giới tính
Nam / Nữ
Tuổi
23 - 35
Ngành nghề
Dịch vụ khách hàng
,
Bán hàng / Kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khải Huy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Khải Huy

Công Ty TNHH Khải Huy

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 205/90 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

