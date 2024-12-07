Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Khải Huy làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 11 Triệu

Mức lương Từ 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 11 Triệu

- Chăm sóc, đảm bảo doanh số của Đại lý cũ có sẵn được Công ty bàn giao;

- Tiếp nhận đơn đặt hàng của khách hàng phụ trách. Xử lý, theo dõi quá trình thực hiện và các công việc chăm sóc khách hàng trước, trong và sau kết thúc đơn hàng;

- Tìm kiếm Đại lý mới và chào bán Sản phẩm - Dịch vụ Công ty đang kinh doanh;

- Post bài sản phẩm lên các kênh SMS, ZALO, ... của Công ty theo kế hoạch và lịch hàng ngày;

- Quản lý, đối chiếu công nợ khách hàng mình phụ trách. Trách nhiệm thu hồi nợ đúng hạn;

- Thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu KPI của bản thân do Công ty đề ra;

- Quản trị hệ thống thông tin khách hàng mình phụ trách. Cập nhật khi có phát sinh;

- Thực hiện công việc phát sinh khác hoặc theo yêu cầu của cấp quản lý.

* Quyền lợi:

- Thu nhập từ 11tr (LCB 8tr + HH+ Thưởng+ PC...)

- Hưởng đầy đủ: Bảo hiểm.., các chế độ, chính sách theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành (nghỉ, thưởng lễ, lương T13, hiếu hỉ...);

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ nhu cầu công việc.

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 23 - 35 tuổi; Giới tính : Nam, Nữ

- Kinh nghiệm: Bán hàng khách Đại lý (B2B). Có kinh nghiệm trong linh vực máy văn phòng- CCTV là 1 lợi thế

- Kỹ năng: Giao tiếp khá, nhanh nhẹn, hòa đồng, ham học hỏi, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp

- Làm việc: Khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc cao

- Thành thạo vi tính văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khải Huy

