Tuyển Nhân viên kinh doanh Auto365.vn Hà Nội làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Auto365.vn Hà Nội
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
-Tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng trực tiếp tại cửa hàng và online;
-Trực page trả lời page lẻ của cửa hàng. Nhận phản hồi và xử lý phản hồi của khách hàng;
-Tìm kiếm khách hàng, Chốt sale.
* QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
- Thu nhập từ 7 triệu - 12 triệu;
- Thưởng Lễ, Tết, Thâm niên
- Được Du lịch hằng năm
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tuổi từ 20 - 30.
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, tin học văn phòng cơ bản
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Auto365.vn Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
