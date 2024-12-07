Tuyển Nhân viên kinh doanh Auto365.vn Hà Nội làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu

Auto365.vn Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 07/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Auto365.vn Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Auto365.vn Hà Nội

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

-Tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng trực tiếp tại cửa hàng và online;
-Trực page trả lời page lẻ của cửa hàng. Nhận phản hồi và xử lý phản hồi của khách hàng;
-Tìm kiếm khách hàng, Chốt sale.
* QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
- Thu nhập từ 7 triệu - 12 triệu;
- Thưởng Lễ, Tết, Thâm niên
- Được Du lịch hằng năm

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tuổi từ 20 - 30.
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, tin học văn phòng cơ bản
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương

Tại Auto365.vn Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Loại công việc
Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc
Nhân viên
Học vấn
Trung cấp
Kinh nghiệm
1 - 2 năm kinh nghiệm
Giới tính
Nam / Nữ
Tuổi
20 - 30
Ngành nghề
Tư vấn
,
Bán hàng / Kinh doanh
,
Tiếp thị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Auto365.vn Hà Nội

Liên Hệ Công Ty

Auto365.vn Hà Nội

Auto365.vn Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 116 Trịnh Văn Bô (Chân cầu vượt Xuân Phương) - P. Xuân Phương - Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

