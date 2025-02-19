Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Brc Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 54, ngõ 106, Hoàng Quốc Việt

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam & Nữ: Độ tuổi 20-30 tuổi

- Trình độ: Cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu

- Khả năng giao tiếp tốt

- Năng động, nhiệt huyết và có đam mê với nghề

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Brc Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: từ 8.000.000 – 12.000.0000 + Thưởng + hoa hồng

- Đánh giá tăng lương: 01 năm / lần

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…. sau khi đc ký HĐLD chính thức.

- Chế độ thưởng các ngày lễ tết, cuối năm

- Tham gia làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, thân thiện

- Du lịch nghỉ mát hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Brc Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin