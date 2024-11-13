Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 73 Quán Sứ, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp cận KH tiềm năng, bán sản phẩm, dịch vụ và cùng các bộ phận liên quan xử lý các thắc mắc, phản hồi của khách hàng ngay khi khách hàng yêu cầu.

Thường xuyên theo dõi và nắm được thông tin tồn kho, tiến độ sản xuất.

Chăm sóc tệp khách hàng hiện có vàthông qua họ đề nghị giới thiệu mở rộng các khách hàng mới trong mối quan hệ của tệp khách hàng này

Giới thiệu, phổ biến các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của sản phẩm, dịch vụ, hồ sơ... đến khách hàng.

Lên đơn trên CRM cho KH, đảm bảo sự chính xác về các thông tin trên đơn hàng

Tìm kiếm xây dựng thêm data khách hàng từ những nguồn mới (Hội chợ, sự kiện, các hội nhóm trên MXH, diễn đàn,... )

Thông qua hệ thống mạng xã hội, Website,Landingpage,... xây dựng các kênh bán hàng cá nhân dựa trên tài khoản,trang thiết bị của công ty cung cấp nhằm gia tăng tập khách hàng và quản bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của Trúc Lâm An

Nắm vững đơn giá, báo giá, nội dung, ý nghĩa, công dụng, cách áp dụng, cách thực hiện của tất cả các sản phẩm, dịch vụ công ty cung cấp....

Hiểu rõ và thuộc tính năng, bao bì, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh

Tham gia thực hiện các chương trình hội thảo, hội chợ, sự kiện của Trúc Lâm An...khi được yêu cầu

Tham mưu, đề xuất các chiến lược, kế hoạch, phương án bán hàng cho Trưởng phòng Kinh doanh nhằm xây dựng mô hình, chiến lược kinh doanh phù hợp cho Trúc Lâm An

Báo cáo công việc theo định kỳ và khi được yêu cầu.

Các công việc khác được giao theo chỉ đạo của Quản lý cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Nam /nữ: Độ tuổi từ 22 - 30 tuổi

Có từ 1 năm kinh nghiệmtrở lên ở vị trí Tư vấn - Bán hàng. Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực Phong thủy, sản phẩm tâm linh là mộtlợi thế.

Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng có giọng nói truyền cảm biết đánh giá, giải quyết vấn đề

Nắm được đặc thù sản phẩm của Công ty và tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh

Yêu thích công việc tư vấn giao tiếp với khách hàng thường xuyên

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Mức lương cứng 6.500.000 + doanh thu(3 - 5% doanh thu bán )

Thử việc: 02 tháng 100% lương cứng

Được đóng BHXH, BHYT theo quy định.

Được làm trong môi trườnghiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật dụng,.. phục vụ tốt nhất cho công việc.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định Pháp luật và Công ty

