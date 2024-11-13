Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM

Kinh doanh kênh MT

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 73 Quán Sứ, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp cận KH tiềm năng, bán sản phẩm, dịch vụ và cùng các bộ phận liên quan xử lý các thắc mắc, phản hồi của khách hàng ngay khi khách hàng yêu cầu.
Thường xuyên theo dõi và nắm được thông tin tồn kho, tiến độ sản xuất.
Chăm sóc tệp khách hàng hiện có vàthông qua họ đề nghị giới thiệu mở rộng các khách hàng mới trong mối quan hệ của tệp khách hàng này
Giới thiệu, phổ biến các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của sản phẩm, dịch vụ, hồ sơ... đến khách hàng.
Lên đơn trên CRM cho KH, đảm bảo sự chính xác về các thông tin trên đơn hàng
Tìm kiếm xây dựng thêm data khách hàng từ những nguồn mới (Hội chợ, sự kiện, các hội nhóm trên MXH, diễn đàn,... )
Thông qua hệ thống mạng xã hội, Website,Landingpage,... xây dựng các kênh bán hàng cá nhân dựa trên tài khoản,trang thiết bị của công ty cung cấp nhằm gia tăng tập khách hàng và quản bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của Trúc Lâm An
Nắm vững đơn giá, báo giá, nội dung, ý nghĩa, công dụng, cách áp dụng, cách thực hiện của tất cả các sản phẩm, dịch vụ công ty cung cấp....
Hiểu rõ và thuộc tính năng, bao bì, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh
Tham gia thực hiện các chương trình hội thảo, hội chợ, sự kiện của Trúc Lâm An...khi được yêu cầu
Tham mưu, đề xuất các chiến lược, kế hoạch, phương án bán hàng cho Trưởng phòng Kinh doanh nhằm xây dựng mô hình, chiến lược kinh doanh phù hợp cho Trúc Lâm An
Báo cáo công việc theo định kỳ và khi được yêu cầu.
Các công việc khác được giao theo chỉ đạo của Quản lý cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Nam /nữ: Độ tuổi từ 22 - 30 tuổi
Có từ 1 năm kinh nghiệmtrở lên ở vị trí Tư vấn - Bán hàng. Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực Phong thủy, sản phẩm tâm linh là mộtlợi thế.
Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng có giọng nói truyền cảm biết đánh giá, giải quyết vấn đề
Nắm được đặc thù sản phẩm của Công ty và tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh
Yêu thích công việc tư vấn giao tiếp với khách hàng thường xuyên
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Mức lương cứng 6.500.000 + doanh thu(3 - 5% doanh thu bán )
Thử việc: 02 tháng 100% lương cứng
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định.
Được làm trong môi trườnghiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật dụng,.. phục vụ tốt nhất cho công việc.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định Pháp luật và Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 73 Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-8-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job248730
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh MT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Điện Tử
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Điện Tử làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Điện Tử làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Điện Tử
Hạn nộp: 12/08/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Lâm Đồng Đồng Nai Tây Ninh Đắk Lắk Gia Lai Khánh Hòa Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation Pro Company
Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu
Bee Logistics Corporation Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh MT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Điện Tử
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Điện Tử làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Điện Tử làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Điện Tử
Hạn nộp: 12/08/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Lâm Đồng Đồng Nai Tây Ninh Đắk Lắk Gia Lai Khánh Hòa Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT QUANG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT QUANG VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Lenful Fulfillment làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Lenful Fulfillment
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty CP XNK và TM Gold Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty CP XNK và TM Gold Fuji
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Cổ Phần IGB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần IGB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Motaro làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Motaro
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Tập đoàn Tân Á Đại Thành
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ORGANIC GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ORGANIC GREEN
12 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Dược Phẩm và trang Thiết bị Y Tế Diệp An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dược Phẩm và trang Thiết bị Y Tế Diệp An
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH
Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN NERO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NERO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm