Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FUTURELINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng và giới thiệu sản phẩm (App Trendbox).

Tư vấn và hướng dẫn các quy trình sử dụng app, tích điểm thưởng...

Chăm sóc khách hàng cũ và mở rộng nguồn khách mới.

Thực hiện báo cáo hằng ngày/ tuần/ tháng với quản lý trực tiếp.

Đam mê kiếm tiền, ham học hỏi, chăm chỉ;

Có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực cao;

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 3 tháng trở lên tại các vị trí: sale, telesale, kinh doanh, tư vấn, bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FUTURELINK Thì Được Hưởng Những Gì

Part-time: không có lương cơ bản, nhận % hoa hồng trên mỗi khách hàng thành công.

Full-time: Lương cơ bản: 7.200.000 VNĐ/tháng;

Review tăng lương từ 3 - 6 tháng một lần;

Được đào tạo trước khi làm việc;

Nhận 85% lương cơ bản trong 02 tháng thử việc;

Được chăm sóc sức khỏe với các chính sách như: BHXH, BHYT BHTN, du lịch, team building, sinh nhật,...

Thưởng KPI, thưởng hoa hồng, thưởng lễ, thưởng tết...

Cafe, trà chiều luôn luôn có sẵn tại Công ty;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đầy nhiệt huyết;

Cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FUTURELINK

