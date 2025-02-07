Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Công Nghệ WIFIM làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 139 Nguyễn Thị Nhung, Phường Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tìm kiếm và tư vấn dịch vụ cho khách hàng tiềm năng có nhu cầu về Website, Marketing

- Phối hợp xử lý các vấn đề (nếu có) khi phát sinh từ phía khách hàng của mình;

- Hỗ trợ xây dựng nội dung, hình ảnh thương hiệu trên các kênh TikTok, Zalo, Facebook,...

- Công ty có hỗ trợ data từ marketing

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop, điện thoại cá nhân

- Năng động trong công việc, tự tin,giao tiếp tốt

- Có kỹ năng xử lý tình huống, thuyết phục khách hàng

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí telesales, chăm sóc khách hàng, bán hàng, sale, tư vấn, nhân viên kinh doanh từ 6 tháng

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ WIFIM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8-20 triệu đồng

- Hoa hồng tối thiểu 5%

- Được hưởng các chế độ như teambuilding, lương tháng 13, đóng BHXH sau 2 tháng thử việc

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức; lộ trình thăng tiến theo năng lực

- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại, đồng nghiệp trẻ, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ WIFIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin