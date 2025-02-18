Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 500 - 1,000 USD

– Tìm kiếm, mở rộng thị trường và xây dựng danh sách khách hàng quốc tế tiềm năng.

– Tư vấn, giới thiệu sản phẩm túi nhựa cho khách hàng quốc tế thông qua các kênh trực tuyến, triển lãm và hội chợ thương mại.

– Đàm phán các điều khoản thương mại (giá cả, phương thức thanh toán, thời gian giao hàng) và ký kết hợp đồng với khách hàng.

– Phối hợp với các phòng ban (sản xuất, xuất nhập khẩu, kế toán, kho vận) để theo dõi và đảm bảo tiến độ sản xuất, giao hàng đúng hạn.

– Phối hợp và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến đơn hàng (chỉnh sửa hợp đồng, bổ sung sản phẩm….)

– Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin về xu hướng tiêu dùng, nhu cầu khách hàng và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.

– Báo cáo kết quả kinh doanh và đưa ra đề xuất cải thiện hoạt động bán hàng định kỳ cho quản lý cấp trên.