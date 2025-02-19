Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- 102/22 Huỳnh Mẫn Đạt, Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Tìm kiếm và phát triển mở rộng khách hàng mới qua nhiều kênh thông tin
- Tư vấn sản phẩm kinh doanh
- Đàm phán, xúc tiến hợp đồng
- Duy trì mối quan hệ, chăm sóc khách hàng sau bán
- Làm việc tại văn phòng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng trở lên
- Thành thạo máy tính, tin học văn phòng
- Có Laptop, ưu tiên có bằng lái B2.
- Có khả năng đi thị trường và công tác tại các tỉnh.
- Nhanh nhẹn , chủ động trong công việc
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội
- Đi du lịch hằng năm
- Lương thưởng tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
