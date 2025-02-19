Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - 102/22 Huỳnh Mẫn Đạt, Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển mở rộng khách hàng mới qua nhiều kênh thông tin

- Tư vấn sản phẩm kinh doanh

- Đàm phán, xúc tiến hợp đồng

- Duy trì mối quan hệ, chăm sóc khách hàng sau bán

- Làm việc tại văn phòng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng trở lên

- Thành thạo máy tính, tin học văn phòng

- Có Laptop, ưu tiên có bằng lái B2.

- Có khả năng đi thị trường và công tác tại các tỉnh.

- Nhanh nhẹn , chủ động trong công việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội

- Đi du lịch hằng năm

- Lương thưởng tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

