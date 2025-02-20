Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cp Nhựa Tân Phú làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai

- Tìm kiếm, mở rộng thị trường và xây dựng danh sách khách hàng quốc tế tiềm năng.

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm túi nhựa cho khách hàng quốc tế thông qua các kênh trực tuyến, triển lãm và hội chợ thương mại.

- Đàm phán các điều khoản thương mại (giá cả, phương thức thanh toán, thời gian giao hàng) và ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Phối hợp với các phòng ban (sản xuất, xuất nhập khẩu, kế toán, kho vận) để theo dõi và đảm bảo tiến độ sản xuất, giao hàng đúng hạn.

- Phối hợp và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến đơn hàng (chỉnh sửa hợp đồng, bổ sung sản phẩm....)

- Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin về xu hướng tiêu dùng, nhu cầu khách hàng và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.

- Báo cáo kết quả kinh doanh và đưa ra đề xuất cải thiện hoạt động bán hàng định kỳ cho quản lý cấp trên.

- Địa điểm: Ưu tiên ứng viên cư trú tại Biên Hòa, Đồng Nai.

- Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương, Công Nghệ Hoá.

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, khai thác quốc tế B2B, OEM.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt trình độ TOEIC 600 hoặc IELTS 6.0 trở lên.

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng đàm phán, giao tiếp, phân tích và giải quyết vấn đề.

+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Excel, PowerPoint, Outlook...) và các công cụ phần mềm hỗ trợ bán hàng (CRM, ERP là lợi thế).

- Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh: từ 15 - 25 triệu +++ (thu nhập không giới hạn theo năng lực ứng viên)

- Hỗ trợ Laptop phục vụ công việc

- Phụ cấp cơm trưa tại công ty

- Thưởng lương T13, KPI theo kết quả kinh doanh của Công ty

- Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ

- Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ...

- Quà sinh nhật, quà ngày lễ Tết, sinh nhật Tập đoàn...

- Thời gian làm việc T2 - T6 từ 8h - 17h, thứ 7, chủ nhật nghỉ

