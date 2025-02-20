Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cp Nhựa Tân Phú làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cp Nhựa Tân Phú
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty Cp Nhựa Tân Phú

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cp Nhựa Tân Phú

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tìm kiếm, mở rộng thị trường và xây dựng danh sách khách hàng quốc tế tiềm năng.
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm túi nhựa cho khách hàng quốc tế thông qua các kênh trực tuyến, triển lãm và hội chợ thương mại.
- Đàm phán các điều khoản thương mại (giá cả, phương thức thanh toán, thời gian giao hàng) và ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Phối hợp với các phòng ban (sản xuất, xuất nhập khẩu, kế toán, kho vận) để theo dõi và đảm bảo tiến độ sản xuất, giao hàng đúng hạn.
- Phối hợp và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến đơn hàng (chỉnh sửa hợp đồng, bổ sung sản phẩm....)
- Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin về xu hướng tiêu dùng, nhu cầu khách hàng và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.
- Báo cáo kết quả kinh doanh và đưa ra đề xuất cải thiện hoạt động bán hàng định kỳ cho quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Địa điểm: Ưu tiên ứng viên cư trú tại Biên Hòa, Đồng Nai.
- Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương, Công Nghệ Hoá.
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, khai thác quốc tế B2B, OEM.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt trình độ TOEIC 600 hoặc IELTS 6.0 trở lên.
- Kỹ năng:
+ Kỹ năng đàm phán, giao tiếp, phân tích và giải quyết vấn đề.
+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Excel, PowerPoint, Outlook...) và các công cụ phần mềm hỗ trợ bán hàng (CRM, ERP là lợi thế).

Tại Công Ty Cp Nhựa Tân Phú Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh: từ 15 - 25 triệu +++ (thu nhập không giới hạn theo năng lực ứng viên)
- Hỗ trợ Laptop phục vụ công việc
- Phụ cấp cơm trưa tại công ty
- Thưởng lương T13, KPI theo kết quả kinh doanh của Công ty
- Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ
- Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ...
- Quà sinh nhật, quà ngày lễ Tết, sinh nhật Tập đoàn...
- Thời gian làm việc T2 - T6 từ 8h - 17h, thứ 7, chủ nhật nghỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cp Nhựa Tân Phú

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cp Nhựa Tân Phú

Công Ty Cp Nhựa Tân Phú

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

