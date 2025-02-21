Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Việt Phát T.E.C.H làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Việt Phát T.E.C.H
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Toàn khu vực,Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 22 – 28 tuổi, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực.
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng hoặc quản lý kho.
Biết sử dụng máy tính, phần mềm quản lý bán hàng là lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ làm việc tích cực.
Có trách nhiệm, cẩn thận, chịu khó học hỏi.
Tại Công Ty TNHH Việt Phát T.E.C.H Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: tùy theo năng lực của ứng viên.
Được hưởng lương theo chính sách nhà nước, được tham gia BHXH và BHTN 24/24
Phụ cấp trách nhiệm 1,500,000đ,
Phụ chuyên cần 1,000,000đ ngoài ra còn và phụ cấp khác.
Tiền cơm 60.000/phần cơm tiền mặt và tính trong tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Việt Phát T.E.C.H
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
