Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Việt Phát T.E.C.H làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Toàn khu vực,Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 22 – 28 tuổi, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực.

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng hoặc quản lý kho.

Biết sử dụng máy tính, phần mềm quản lý bán hàng là lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ làm việc tích cực.

Có trách nhiệm, cẩn thận, chịu khó học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Việt Phát T.E.C.H Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: tùy theo năng lực của ứng viên.

Được hưởng lương theo chính sách nhà nước, được tham gia BHXH và BHTN 24/24

Phụ cấp trách nhiệm 1,500,000đ,

Phụ chuyên cần 1,000,000đ ngoài ra còn và phụ cấp khác.

Tiền cơm 60.000/phần cơm tiền mặt và tính trong tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Việt Phát T.E.C.H

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin