Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SOTA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60 ĐS1, KDC CityLands Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

• Tìm kiếm khai thác khách hàng mới và xúc tiến khách hàng tiềm năng.

• Giới thiệu, tư vấn trực tiếp cho khách hàng về giải pháp thiết kế website, hosting , tên miền,

quảng cáo, social media...

• Trực tiếp đàm phán và thương thảo thực hiện hợp đồng.

• Theo dõi tình hình triển khai dự án, duy trì chăm sóc khách hàng

• Các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Học chuyên ngành QTKD, Kinh tế,....

• Đam mê và yêu thích công việc kinh doanh.

• Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm và độc lập.

• Ưu tiên ngành tốt nghiệp: Tài chính, Tin học ứng dụng, marketing, phần mềm...

• Có kinh nghiệm về kinh doanh sản phẩm website là 1 lợi thế.

• Độ tuổi từ 20 - 30

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SOTA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức thu nhập cơ bản (8,000,000 đến 20,000,000đ đồng/ tháng).

Trong đó:• Mức lương hấp dẫn, xét tăng lương định kỳ 2 lần/năm (Các cá nhân có kinh nghiệm và thâm

niên công tác sẽ được xem xét với mức lương phù hợp)

• Phụ cấp sim, giữ xe miễn phí

• Phụ cấp card điện thoại.

+ Thu nhập mở rộng:

• Thưởng theo doanh số ký hợp đồng với khách hàng

• Phụ cấp trách nhiệm (nếu là cấp cán bộ quản lý).

+ Công việc thách thức, môi trường làm việc chuyên nghiệp.

+ Được ký hợp đồng lao động chính thức và hưởng các quyền lợi đúng luật lao động, hưởng

các chính sách đãi ngộ xứng đáng, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

+ Được đào tạo tại công ty hoặc tham gia các khóa học bên ngoài.

+ Cơ hội tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giải trí (Liên hoan, nghỉ mát,

văn thể mỹ,..)

+ Có cơ hội mở rộng kiến thức về hệ thống marketing toàn diện doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SOTA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.