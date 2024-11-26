Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tòa nhà OneHub Saigon, Đường D1, Tân Phú, Thành Phố Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
Sử dụng hệ thống Công ty để liên lạc với khách hàng, tư vấn cho KH chương trình vay tín chấp.
Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng thủ tục làm hồ sơ vay vốn
Danh sách data có sẵn
Hồ sơ vay tín chấp làm online 100% (không đi thị trường)
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung học phổ thông (12/12) trở lên.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo kỹ năng từ căn bản đến nâng cao
Lộ trình thăng tiến lên quản lý và quản lý cấp cao rõ ràng và chuyên nghiệp
Chế độ theo quy định nhà nước
Lương cơ bản: 5-7tr + bonus
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
