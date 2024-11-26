Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà OneHub Saigon, Đường D1, Tân Phú, Thành Phố Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Sử dụng hệ thống Công ty để liên lạc với khách hàng, tư vấn cho KH chương trình vay tín chấp.

Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng thủ tục làm hồ sơ vay vốn

Danh sách data có sẵn

Hồ sơ vay tín chấp làm online 100% (không đi thị trường)

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung học phổ thông (12/12) trở lên.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kỹ năng từ căn bản đến nâng cao

Lộ trình thăng tiến lên quản lý và quản lý cấp cao rõ ràng và chuyên nghiệp

Chế độ theo quy định nhà nước

Lương cơ bản: 5-7tr + bonus

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

