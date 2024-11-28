Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học TAQ Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43/5 đường số 7, Phường Linh Tây,, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Xây dựng hình ảnh trung tâm và tư vấn tuyển sinh là chủ yếu.

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho học viên.

- Tham gia vào các công tác nội bộ như tập huấn, quản lí học liệu và trợ giảng.

- Gọi điện tư vấn Khóa học online cho học sinh THPT và sinh viên Đại Học.

- Xây dựng mối quan hệ gắn kết với khách hàng để mở rộng thị trường, bán chéo, bán combo, bán nhóm để tăng doanh thu.

- Chịu trách nhiệm và đảm bảo các chỉ số KPI.

- Xây dựng kênh truyền thông để tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng, hoặc sinh viên năm cuối đang chờ bằng (có thể làm full-time).

- Giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn - dễ nghe và có khả năng tư vấn khách hàng qua điện thoại.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sale, tư vấn, bán hàng, có kiến thức, hiểu biết về các kỳ thi ĐGNL THPTQG không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Tinh thần thái độ tốt, chăm chỉ, nhiệt huyết, quyết liệt.

- Hiểu về trung tâm và kỳ thi Đánh Giá Năng Lực là một lợi thế.

Tại TAQ Education Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn : lên đến 25,000,000 (Lương cứng 9,000,000 + 3% Hoa hồng). Tăng lương định kì theo thâm niên 6 tháng 1 lần.

- Hỗ trợ 100% data nóng hàng ngày từ MKT + Tỷ lệ chuyển đổi data cao: Từ 65% (không cần tìm kiếm khách hàng).

- Lương tăng theo năng lực và hiệu suất làm việc.

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn trong công ty.

- Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện, cầu tiến...

- Được đào tạo bài bản và nâng cấp thường xuyên về nghiệp vụ, kiến thức.

- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, bắt kịp xu hướng.

- Được đào tạo nhiều kỹ năng như thiết kế, truyền thông.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TAQ Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin