Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tăng lương hằng năm Thưởng 2 lần/năm Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật Thưởng thâm niên Tham quan nghỉ mát hằng năm. Nghỉ phép năm theo luật lao động Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Bảo hiểm tai nạn 24h, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Tuyển dụng và hướng dẫn Cộng Tác Viên bán hàng
Tham gia bán hàng ngoài thị trường, chăm sóc khách hàng trong khu vực được phân công
Bán hàng và thu tiền cho công ty
Thực hiện các báo cáo kinh doanh
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Có sự tự tin trong giao tiếp
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Có bằng lái xe máy và xe máy cá nhân
Có sức khỏe tốt để hoạt động ngoài thị trường
Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 14 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
