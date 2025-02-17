Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận Thủ Đức

Tăng lương hằng năm Thưởng 2 lần/năm Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật Thưởng thâm niên Tham quan nghỉ mát hằng năm. Nghỉ phép năm theo luật lao động Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Bảo hiểm tai nạn 24h

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Tuyển dụng và hướng dẫn Cộng Tác Viên bán hàng

Tham gia bán hàng ngoài thị trường, chăm sóc khách hàng trong khu vực được phân công

Bán hàng và thu tiền cho công ty

Thực hiện các báo cáo kinh doanh

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Có sự tự tin trong giao tiếp

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Có bằng lái xe máy và xe máy cá nhân

Có sức khỏe tốt để hoạt động ngoài thị trường

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 14 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

