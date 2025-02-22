Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dụng Cụ Cơ Khí Và Y Tế VPIC Việt Phát làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dụng Cụ Cơ Khí Và Y Tế VPIC Việt Phát
- Đồng Nai:
- Số 1, Ngũ Phúc 5, Ngũ Phúc, Hố Nai 3,Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Chủ động tích cực mở rộng thị trường dầu nhớt: dầu thuỷ lực, dầu cắt gọt, dầu chống rỉ sét..., tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng lẻ.
Chăm sóc, quản lý hệ thống khách hàng cũ.
Bán hàng, theo dõi doanh số hàng tuần.
Mở rộng thị trường, mở mới khách hàng và chăm sóc khách hàng cũ
Tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật cho khách hàng về dầu thuỷ lực, dầu cắt gọt, dầu chống rỉ sét...
Hỗ trợ phân tích thành phần dầu cắt gọt, xử lý sự cố , hướng dẫn và đào tạo khách hàng đang sử dụng sản phẩm dầu thuỷ lực, dầu cắt gọt, dầu chống rỉ sét
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên đã từng làm nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh B2B các ngành hàng dầu nhớt
Sức khỏe tốt, ngoại hình khá
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán
Hòa đồng, xử lý tình huống tốt, có tính tổ chức tốt, có khả năng làm việc độc lập hay khả năng làm việc nhóm
Chịu được áp lực cao
Tại Công Ty TNHH Dụng Cụ Cơ Khí Và Y Tế VPIC Việt Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch hàng năm
Chế độ tăng lương hàng năm
Thưởng lễ, tết
Bảo hiểm 24h
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dụng Cụ Cơ Khí Và Y Tế VPIC Việt Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI