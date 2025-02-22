Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dụng Cụ Cơ Khí Và Y Tế VPIC Việt Phát làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Số 1, Ngũ Phúc 5, Ngũ Phúc, Hố Nai 3,Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Chủ động tích cực mở rộng thị trường dầu nhớt: dầu thuỷ lực, dầu cắt gọt, dầu chống rỉ sét..., tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng lẻ.

Chăm sóc, quản lý hệ thống khách hàng cũ.

Bán hàng, theo dõi doanh số hàng tuần.

Mở rộng thị trường, mở mới khách hàng và chăm sóc khách hàng cũ

Tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật cho khách hàng về dầu thuỷ lực, dầu cắt gọt, dầu chống rỉ sét...

Hỗ trợ phân tích thành phần dầu cắt gọt, xử lý sự cố , hướng dẫn và đào tạo khách hàng đang sử dụng sản phẩm dầu thuỷ lực, dầu cắt gọt, dầu chống rỉ sét

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Nghành lọc hoá dầu, Nghành hoá học, hóa chất

Ưu tiên ứng viên đã từng làm nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh B2B các ngành hàng dầu nhớt

Sức khỏe tốt, ngoại hình khá

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán

Hòa đồng, xử lý tình huống tốt, có tính tổ chức tốt, có khả năng làm việc độc lập hay khả năng làm việc nhóm

Chịu được áp lực cao

Tại Công Ty TNHH Dụng Cụ Cơ Khí Và Y Tế VPIC Việt Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định

Du lịch hàng năm

Chế độ tăng lương hàng năm

Thưởng lễ, tết

Bảo hiểm 24h

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dụng Cụ Cơ Khí Và Y Tế VPIC Việt Phát

