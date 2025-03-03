Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 505 Phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Tòa nhà Waseco, Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng để chào bán các sản phẩm hương liệu, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, phụ gia thức ăn chăn nuôi.

- Nghiên cứu, đề xuất sản phẩm bán.

- Tiến hành các giao dịch với khách hàng, theo dõi đơn hàng, thu hồi công nợ.

- Chăm sóc, tư vấn và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

- Đề xuất các phương án, biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

- Trực tiếp tham gia tiếp khách và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.

- Tham gia các hoạt động marketing khác liên quan đến việc phát triển kinh doanh của phòng và Công ty.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Ưu tiên ứng viên các chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Chăn nuôi, Thú y, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Đam mêm Kinh doanh trong lĩnh vực hương liệu, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, phụ gia thức ăn chăn nuôi.

- Hiểu biết về hương liệu, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, phụ gia thức ăn chăn nuôi.

- Ưu tiên ứng viên đã có sẵn quan hệ khách hàng trong cùng lĩnh vực.

- Kỹ năng mềm tốt: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thuyết phục, Kỹ năng đàm phán, Kỹ năng thuyết trình.

- Năng động, sáng tạo, yêu thích các hoạt động đối ngoại.

- Khả năng làm việc độc lập.

- Có chí tiến thủ cao, yêu thích bán hàng.

- Mong muốn tìm công việc ổn định, lâu dài, môi trường công bằng, lành mạnh, với thu nhập cao và khả năng phát triển nghề nghiệp.

- Lương cứng (thỏa thuận từ 17 - 25 triệu/ tháng) + phụ cấp + % hoa hồng. Thu nhập hấp dẫn.

- VPHN: Tầng 3, Tòa Nhà Hòa Bình, Số 505 Minh Khai, HBT, Hà Nội

- CN HCM: Lầu 7 khu C, tòa Waseco, số 10 Phổ Quang, Tân Bình, HCM.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phẩm Ba Đình Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc: 2 tháng

- Thời gian làm việc: 8h - 17h từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 ngày thứ 7 trong tháng

- Phụ cấp khác: Ăn trưa 30k/ ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phẩm Ba Đình

