Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dongsung Chemical (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đường số 7A, Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tối đa hóa hiệu quả công việc bằng cách thiết lập mối quan hệ và nắm bắt nhu cầu, thị hiếu, lối sống của khách hàng.

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại, cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng.

- Điều chỉnh kỹ thuật bán hàng dựa trên sự tương tác và kết quả.

- Xem lại đơn hàng đang chờ và yêu cầu cụ thể của khách hàng để đảm bảo thực hiện tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng.

- Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh.

- Đề xuất cải tiến quy trình bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Sử dụng tiếng Hoa lưu loát và giao tiếp được tiếng Anh căn bản.

Kinh nghiệm làm việc 01 năm ở vị trí Chuyên viên kinh doanh, Trợ lý kinh doanh hoặc lĩnh vực tương đương.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dongsung Chemical (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc : T2 - T6 ( 7h30-16h30 )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dongsung Chemical (Việt Nam)

