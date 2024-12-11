Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Maayan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Maayan
Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Diamond Plaza,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 30 Triệu
Tìm hiểu thông tin, kiến thức về sản phẩm để tư vấn cho khách hàng
Bán mỹ phẩm tại cửa hàng của công ty
Chào, đón khách, giới thiệu và tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng
Thông tin các chương trình khuyến mãi, quà tặng đến khách hàng
Giữ vệ sinh cửa hàng, đảm bảo môi trường làm việc sạch đẹp.
Kiểm tra, trưng bày sản phẩm tại cửa hàng.
Duy trì hình ảnh tổng thể tại cửa hàng, quầy hàng.
Giữ gìn, bảo quản tài sản tại cửa hàng.
Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng anh giao tiếp tốt (ưu tiên)
1 năm Kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Có thể làm việc theo ca
Khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết
Sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận kiến thức mới
Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.
Thái độ tích cực, vui vẻ, hòa nhã
Có đam mê và nghiêm túc trong công việc
Chịu được áp lực công việc
Có tinh thần kỷ luật cao
Trung thực, gắn bó lâu dài với công ty
Tại Công Ty TNHH Maayan Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: lương cứng 6,500,000 - 7,000,000 + hoa hồng (2.5% - 15%) (có thể đạt được 30,000,000/ 2 tuần)
Lương được nhận 2 tuần/lần
Thử việc 100% lương + hoa hồng
Được nghỉ 1 ngày/tuần
Được hưởng 12 ngày phép năm
Được chuyên gia nước ngoài đào tạo kiến thức về sản phẩm và làm đẹp.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH theo luật lao động hiện hành
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện
Cơ hội thăng tiến rõ ràng lên quản lý nhóm hoặc quản lý cửa hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Maayan
