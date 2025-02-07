Tuyển Nhân viên kinh doanh Annam Gourmet- Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 7 Triệu

Mức lương Đến 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16 - 18 Hai Bà Trưng, Quận 1, Hồ Chí Minh - Landmark 81, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh - Estella Place, 88 Song Hành, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh - 1 Phan Văn Đáng, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh - 64 - 70 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 7 Triệu

Chào đón khách hàng, hỗ trợ họ và giải quyết các yêu cầu hoặc thắc mắc của họ với thái độ nồng nhiệt nhất

Hướng dẫn, đề xuất, lựa chọn và giúp xác định vị trí hoặc lấy hàng hóa dựa trên nhu cầu và mong muốn của khách hàng

Giúp khách hàng hiểu cách sử dụng hàng hóa

Tư vấn khách hàng bằng cách cung cấp thông tin về sản phẩm, giúp khách hàng lựa chọn bằng cách nâng cao niềm tin của khách hàng; cung cấp cho họ những gợi ý và ý kiến về doanh số bán hàng ưa thích của khách hàng và hàng hóa có tiềm năng được quan tâm trong tương lai

Sắp xếp và trưng bày hàng hóa để thúc đẩy bán hàng

Đặt hàng đặc biệt hoặc gọi cho các cửa hàng khác để tìm các mặt hàng mong muốn

Xếp sản phẩm lên kệ và trưng bày sản phẩm đẹp mắt theo FIFO và cách bố trí hàng hóa hoặc các quy định của công ty và để thúc đẩy doanh số bán hàng

Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể giao tiếp tiếng anh cơ bản

Chú ý đến chi tiết và độ chính xác

Kỹ năng phục vụ khách hàng

Trung thực, đáng tin cậy, chăm chỉ, cẩn thận, vui vẻ

Tại Annam Gourmet- Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, quà tặng vào các ngày Lễ, Tết

Làm việc 6 ngày/tuần và được nghỉ 1 ngày bất kỳ, có 12 ngày phép/năm

Xét tăng lương

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Được hỗ trợ đào tạo thường xuyên để nâng cao kiến thức chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Annam Gourmet- Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu

