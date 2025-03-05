Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH H.WOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BTT9/1 khu nhà ở Himlam vạn phúc,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ nội thất.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp thiết kế, thi công nội thất phù hợp.

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing, quảng bá sản phẩm.

Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho quản lý.

Tham gia xây dựng và phát triển các chiến lược kinh doanh của công ty.

Hỗ trợ đội ngũ thiết kế trong việc hoàn thiện bản vẽ và phối cảnh.

Làm việc trực tiếp với nhà cung cấp để đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiến độ dự án.

Quản lý hồ sơ, hợp đồng và các giấy tờ liên quan đến dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành thiết kế nội thất, kiến trúc hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nội thất.

Hiểu biết về các xu hướng thiết kế nội thất hiện đại.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế (AutoCAD, SketchUp, 3Ds Max…) là một lợi thế.

Khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.

Trung thực, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng tự học hỏi và cập nhật kiến thức liên tục.

Tại CÔNG TY TNHH H.WOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH H.WOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin