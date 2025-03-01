Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Kỹ Thuật Đo Lường Tân Quốc Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu Biệt thự Hồng Long 1/21 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết các vấn đề của khách hàng

Hỗ trợ và giám sát bộ phận kinh doanh

Làm việc với các phòng ban khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phỏng vấn đậu, đi làm ngay.

Độ tuổi: dưới 30 tuổi

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành có liên quan

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Tin học văn phòng khá (Word, Excel)

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Đo Lường Tân Quốc Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng theo % doanh số kinh doanh

Các chính sách thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty

Tham gia BHXH, BHYT khi ký kết hợp đồng lao động chính thức

Quyền lợi bảo hiểm tai nạn 24/24

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Đo Lường Tân Quốc Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin