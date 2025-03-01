Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Kỹ Thuật Đo Lường Tân Quốc Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Kỹ Thuật Đo Lường Tân Quốc Hưng
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
Công ty TNHH Kỹ Thuật Đo Lường Tân Quốc Hưng

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Đo Lường Tân Quốc Hưng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Khu Biệt thự Hồng Long 1/21 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết các vấn đề của khách hàng
Hỗ trợ và giám sát bộ phận kinh doanh
Làm việc với các phòng ban khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phỏng vấn đậu, đi làm ngay.
Độ tuổi: dưới 30 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành có liên quan
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Tin học văn phòng khá (Word, Excel)
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Đo Lường Tân Quốc Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng theo % doanh số kinh doanh
Các chính sách thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty
Tham gia BHXH, BHYT khi ký kết hợp đồng lao động chính thức
Quyền lợi bảo hiểm tai nạn 24/24

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Đo Lường Tân Quốc Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kỹ Thuật Đo Lường Tân Quốc Hưng

Công ty TNHH Kỹ Thuật Đo Lường Tân Quốc Hưng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 428 quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

