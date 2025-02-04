Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CARPA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Chính sách lương, thưởng cạnh tranh, có cơ hội thăng tiến. Chính sách hoa hồng hấp dẫn - Thưởng KPI, thưởng đạt doanh số, lương tháng 13 - Được ký HĐLĐ, đóng BHXH - BHYT - BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước - Được làm việc trong môi trường đa quốc gia, đa ngôn ngữ, chuyên nghiệp, thân thiện, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Phụ trách kênh bán hàng dự án (Project Sales) và kênh bán hàng trực tiếp (Direct Sales)

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành QTKD, ngoại thương

-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị gia dụng.

-Có kiến thức, nhiệt huyết, đam mê kinh doanh.

-Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

-Kỹ năng giao tiếp tốt.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

