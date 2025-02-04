Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CARPA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CARPA VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Chính sách lương, thưởng cạnh tranh, có cơ hội thăng tiến. Chính sách hoa hồng hấp dẫn
- Thưởng KPI, thưởng đạt doanh số, lương tháng 13
- Được ký HĐLĐ, đóng BHXH
- BHYT
- BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước
- Được làm việc trong môi trường đa quốc gia, đa ngôn ngữ, chuyên nghiệp, thân thiện, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách kênh bán hàng dự án (Project Sales) và kênh bán hàng trực tiếp (Direct Sales)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành QTKD, ngoại thương
-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị gia dụng.
-Có kiến thức, nhiệt huyết, đam mê kinh doanh.
-Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
-Kỹ năng giao tiếp tốt.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CARPA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 8 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CARPA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
