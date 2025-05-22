Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NHIỆT AK làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Cụm công nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Gặp gỡ, trao đổi khách hàng, nhận đơn hàng, theo dõi đơn hàng

Tìm kiếm khách hàng về gia công xử lý nhiệt làm cứng các sản phẩm bằng thép như khuôn, linh kiện điện thoại, xe máy…

Làm theo sự chỉ đạo của cấp trên

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từng làm nhân viên kinh doanh ở các công ty sản xuất, gia công là 1 lợi thế, nếu không có kinh nghiệm có thể học hỏi.

Có bằng lái xe B2

Có khả năng giao tiếp tốt để trao đổi với khách hàng, xử lý khi gặp vấn đề hãng lỗi

Tại CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NHIỆT AK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 8-10 triệu (có thể thỏa thuận thêm khi phỏng vấn, phụ thuộc vào kinh nghiệm từng người)

Hoa hồng 3%

Thưởng lễ tết các ngày như 10/3, 30/4-1/5, 2/9, tết dương lịch, tháng lương thứ 13, thưởng 1 tháng lương khi công ty đạt lợi nhuận

Thử việc hưởng nguyên lương, trả tiền ăn 30.000đ/ bữa

Nếu có xe ô tô cá nhân thì công ty sẽ hỗ trợ chi phí xăng xe khi đi khách hàng bằng xe cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NHIỆT AK

