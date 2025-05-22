Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NHIỆT AK làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NHIỆT AK
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Cụm công nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Gặp gỡ, trao đổi khách hàng, nhận đơn hàng, theo dõi đơn hàng
Tìm kiếm khách hàng về gia công xử lý nhiệt làm cứng các sản phẩm bằng thép như khuôn, linh kiện điện thoại, xe máy…
Làm theo sự chỉ đạo của cấp trên
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từng làm nhân viên kinh doanh ở các công ty sản xuất, gia công là 1 lợi thế, nếu không có kinh nghiệm có thể học hỏi.
Có bằng lái xe B2
Có khả năng giao tiếp tốt để trao đổi với khách hàng, xử lý khi gặp vấn đề hãng lỗi
Tại CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NHIỆT AK Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản: 8-10 triệu (có thể thỏa thuận thêm khi phỏng vấn, phụ thuộc vào kinh nghiệm từng người)
Hoa hồng 3%
Thưởng lễ tết các ngày như 10/3, 30/4-1/5, 2/9, tết dương lịch, tháng lương thứ 13, thưởng 1 tháng lương khi công ty đạt lợi nhuận
Thử việc hưởng nguyên lương, trả tiền ăn 30.000đ/ bữa
Nếu có xe ô tô cá nhân thì công ty sẽ hỗ trợ chi phí xăng xe khi đi khách hàng bằng xe cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NHIỆT AK
