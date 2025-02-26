Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận Đống Đa
- Tham gia BHXH đầy đủ theo luật lao động
- Tham dự team building, du lịch hàng năm; các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng; chương trình gala cuối năm...
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội thể hiện, nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập
- Đào tạo kỹ năng và có lộ trình phát triển cụ thể sau 3 - 6 tháng đối với nhân sự năng suất cao

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Liên hệ giới thiệu các khóa học của TeenUp tới tệp khách hàng tiềm năng

- 100% LÀ NGUỒN DATA NÓNG, ĐƯỢC CÔNG TY CUNG CẤP, TỶ LỆ CHỐT CAO

- Khai thác, tư vấn và chốt đơn khóa học phù hợp theo nhu cầu của khách hàng

- Chăm sóc và giải đáp các câu hỏi của khách hàng liên quan đến sản phẩm của công ty

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng để gia tăng tỷ lệ tái tục

- Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật trên hệ thống phần mềm CRM

- Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp Đại học, làm được fulltime.

- Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm các vị trí: sales, telesales, tư vấn bán hàng (yêu cầu bắt buộc)

- Giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, dễ nghe. Không nói ngọng, nói lắp

- Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiến và có thái độ cầu tiến trong công việc

- Nhanh nhẹn và linh hoạt, không ngại áp lực

Tại Công ty TNHH TeenUp Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TeenUp

