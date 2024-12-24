Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần An ninh An toàn thông tin CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần An ninh An toàn thông tin CMC
- Hà Nội:
- Tầng 15, tòa CMC Tower, số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai kế hoạch phát triển thị trường và đánh giá cơ hội thị trường;
Xây dựng quan hệ khách hàng;
Tư vấn, định hướng sản phẩm của Công ty cho khách hàng
Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn hàng, thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng khác.
Lập kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, với giám đốc trung tâm duyệt. Thực hiện theo kế hoạch được duyệt.
Hiểu rõ tính năng, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
Giao dịch tìm kiếm nhu cầu khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, cập nhật kiến thức kinh doanh và tiếp thị, duy trì các mối quan hệ khách hàng. Phát triển kinh doanh ở mảng được giao phó
Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo kế hoạch.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty về công nghệ, an toàn thông tin
Có kiến thức và hiểu biết về các phần mềm liên quan đến công việc, office, kỹ năng sales tốt
Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao
Kỹ năng thúc đẩy kinh doanh, kỹ năng giao tiếp tốt
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30)
Tại Công ty cổ phần An ninh An toàn thông tin CMC Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các lớp đào tạo, khóa đào tạo, các buổi tọa đàm về chuyên môn
Có cơ hội được tiếp cận với những xu hướng công nghệ mới
Phúc lợi thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật tập đoàn... lên đến 16 triệu/1 năm
Tham gia các hoạt động teambuilding, company trip hàng năm
Đóng BHXH theo Luật lao động quy định
Hưởng 12 ngày phép/năm và 1 ngày nghỉ sinh nhật CBNV hưởng nguyên lương
Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần An ninh An toàn thông tin CMC
