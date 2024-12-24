Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần An ninh An toàn thông tin CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 15, tòa CMC Tower, số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai kế hoạch phát triển thị trường và đánh giá cơ hội thị trường;

Xây dựng quan hệ khách hàng;

Tư vấn, định hướng sản phẩm của Công ty cho khách hàng

Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn hàng, thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng khác.

Lập kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, với giám đốc trung tâm duyệt. Thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

Hiểu rõ tính năng, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Giao dịch tìm kiếm nhu cầu khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, cập nhật kiến thức kinh doanh và tiếp thị, duy trì các mối quan hệ khách hàng. Phát triển kinh doanh ở mảng được giao phó

Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo kế hoạch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm sales B2B ở các mảng khối Chính phủ/Ngân hàng/Doanh nghiệp

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty về công nghệ, an toàn thông tin

Có kiến thức và hiểu biết về các phần mềm liên quan đến công việc, office, kỹ năng sales tốt

Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao

Kỹ năng thúc đẩy kinh doanh, kỹ năng giao tiếp tốt

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30)

Tại Công ty cổ phần An ninh An toàn thông tin CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có chuyên môn cao mảng An ninh an toàn thông tin

Được tham gia các lớp đào tạo, khóa đào tạo, các buổi tọa đàm về chuyên môn

Có cơ hội được tiếp cận với những xu hướng công nghệ mới

Phúc lợi thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật tập đoàn... lên đến 16 triệu/1 năm

Tham gia các hoạt động teambuilding, company trip hàng năm

Đóng BHXH theo Luật lao động quy định

Hưởng 12 ngày phép/năm và 1 ngày nghỉ sinh nhật CBNV hưởng nguyên lương

Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần An ninh An toàn thông tin CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin