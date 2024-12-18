Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tháp G5, Tòa FiveStar, Số 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các khách hàng mới, tiềm năng trên các mạng xã hội tiktok, facebook, youtube, zalo, instagram,...
- Mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng qua điện thoại, email marketing và gửi tin nhắn tự động (qua data marketing gửi và data mình tự tìm kiếm)
- Tư vấn, chăm sóc khách hàng và chốt đơn khách hàng tiềm năng
- Theo dõi đơn hàng và xử lý các tình huống phát sinh
- Giải quyết tình hình công nợ của khách hàng được phân công phụ trách.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ tuổi từ 22-35, giao tiếp tốt.
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên.
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm 1 năm trở lên

Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 10-30 triệu/tháng. Lương cứng cao (từ 7-9tr) + 2% hoa hồng theo doanh thu + Thưởng KPI (deal theo năng lưc). Thu nhập không giới hạn tùy thuộc vào năng lực ứng viên.
- Xét tăng lương hàng năm.
- Làm việc trong công ty với quy mô 150-200 nhân sự.
- Thưởng Tết, thưởng cá nhân xuất sắc hàng tháng. Qùa sinh nhật và một số dịp lễ
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
- Tham gia Team building, New-year party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt.
- Được đào tạo, phát triển và có cơ hội thăng tiến.
- Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi 40%.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Five Star, Kim Giang, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

