Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các khách hàng mới, tiềm năng trên các mạng xã hội tiktok, facebook, youtube, zalo, instagram,...

- Mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng qua điện thoại, email marketing và gửi tin nhắn tự động (qua data marketing gửi và data mình tự tìm kiếm)

- Tư vấn, chăm sóc khách hàng và chốt đơn khách hàng tiềm năng

- Theo dõi đơn hàng và xử lý các tình huống phát sinh

- Giải quyết tình hình công nợ của khách hàng được phân công phụ trách.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ tuổi từ 22-35, giao tiếp tốt.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên.

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm 1 năm trở lên

Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 10-30 triệu/tháng. Lương cứng cao (từ 7-9tr) + 2% hoa hồng theo doanh thu + Thưởng KPI (deal theo năng lưc). Thu nhập không giới hạn tùy thuộc vào năng lực ứng viên.

- Xét tăng lương hàng năm.

- Làm việc trong công ty với quy mô 150-200 nhân sự.

- Thưởng Tết, thưởng cá nhân xuất sắc hàng tháng. Qùa sinh nhật và một số dịp lễ

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Tham gia Team building, New-year party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt.

- Được đào tạo, phát triển và có cơ hội thăng tiến.

- Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi 40%.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam

