Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
- Hà Nội: Tháp G5, Tòa FiveStar, Số 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các khách hàng mới, tiềm năng trên các mạng xã hội tiktok, facebook, youtube, zalo, instagram,...
- Mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng qua điện thoại, email marketing và gửi tin nhắn tự động (qua data marketing gửi và data mình tự tìm kiếm)
- Tư vấn, chăm sóc khách hàng và chốt đơn khách hàng tiềm năng
- Theo dõi đơn hàng và xử lý các tình huống phát sinh
- Giải quyết tình hình công nợ của khách hàng được phân công phụ trách.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên.
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm 1 năm trở lên
Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Xét tăng lương hàng năm.
- Làm việc trong công ty với quy mô 150-200 nhân sự.
- Thưởng Tết, thưởng cá nhân xuất sắc hàng tháng. Qùa sinh nhật và một số dịp lễ
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
- Tham gia Team building, New-year party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt.
- Được đào tạo, phát triển và có cơ hội thăng tiến.
- Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi 40%.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
