Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: TL9
- 10 Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2, Phường Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực dược mỹ phẩm, làm đẹp, thẩm mỹ, chăm sóc sức khoẻ
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán.Kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong ngành chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp, trình dược viên...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm: 7-15 triệu + Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước. Được hưởng các chế độ phúc lợi như du lịch hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
