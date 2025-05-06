Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TL9 - 10 Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2, Phường Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực dược mỹ phẩm, làm đẹp, thẩm mỹ, chăm sóc sức khoẻ

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán.Kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng tốt

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong ngành chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp, trình dược viên...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm: 7-15 triệu + Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước. Được hưởng các chế độ phúc lợi như du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.