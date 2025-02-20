Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 8h00

- 17h00 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7. Mức thu nhập trung bình từ 7

- 12tr

- thoả thuận tuỳ theo năng lực + lương kinh doanh + thưởng Thưởng các ngày lễ, tết. Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều hoạt động văn hoá, dã ngoại, gắn kết thành viên. Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty (ốm đau, hiếu hỉ, thai sản, nghỉ mát hàng năm…)., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp và hỗ trợ các hoạt động triển khai đồng nhất hình ảnh cho thương hiệu tại hệ thống kênh phân phối bán lẻ – bán buôn – thương mại điện tử được giao trên những chỉ số sau đảm bảo hoạt động hỗ trợ thương mại đúng với kế hoạch, định hướng thương hiệu & chỉ tiêu ngân sách đã thiết lập.
Đề xuất điều chỉnh mục tiêu, chương trình, chính sách phù hợp từ những thông tin thị trường thực tế.
Thực hiện tìm kiếm các khách hàng, công ty liên quan đến xây dựng: chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công, tiếp cận để vào dự án ….
Xác định, phân tích đối thủ mục tiêu chung trên thị trường và trong từng dự án
Tư vấn và chào bán các sản phẩm phù hợp cho từng dự án, tối ưu hóa sản phẩm và sản lượng có thể vào dự án.
Lập bảng chào giá, hồ sơ trình dự án, hồ sơ thầu (nếu có)…
Lên phương án trình mẫu cho dự án (nếu có)
Báo cáo đầy đủ thông tin trên hệ thống base.
Trực tiếp bán hàng, thương thảo, đàm phán, đề xuất ký kết hợp đồng ; kết hợp với sales admin hoàn thiện hợp đồng.
Theo sát quá trình thực hiện hợp đồng, đảm bảo hàng hóa được cấp đầy đủ.
Tổ chức đôn đốc, thanh quyết toán, thu hồi công nợ khách hàng.
Đánh giá phân tích chi phí cần thiết trong các quá trình để có thể cấp hàng thành công dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng - Chuyên ngành kinh tế, QTKD, xây dựng, thương mại, vật liệu. marketing hoặc tương đương.
Không yêu cầu kinh nghiệm ưu tiên ứng viên từ các trường ĐH Kinh tế quốc dân, Ngoại Thương, Thương Mại, Học viện Tài Chính,…
Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, thuyết phục người khác, trung thực, khéo léo ... Phân tích và giải quyết vấn đề
Khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 7 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà CT2&3, KĐT Dream Town, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

