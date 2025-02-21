Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SOTAVILLE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Được hãng trực tiếp hỗ trợ đào tạo kiến thức căn bản và chuyên sâu về sản phẩm - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thoải mái - Tham gia đầy đủ các chế độ, chính sách của công ty. Công ty tổ chức du lịch hàng năm - Được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe và các ngày nghỉ Tết, lễ, ngày phép theo quy định Nhà nước, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

• Tìm kiếm và tiếp cận các công ty/ Ban quản lý các khu công nghiệp/ Xí nghiệp/ nhà máy có nhu cầu về nguyên liệu, hóa chất trong ngành công nghiệp.

• Thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý thông tin, yêu cầu của khách hàng.

• Quản lý và chăm sóc khách hàng trong khu vực phụ trách.

• Xây dựng và quản lý các dự án.

• Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và nhà cung cấp

• Lập kế hoạch công tác theo tuần/tháng/quý/năm. Thực hiện công việc theo kế hoạch được duyệt;

• Trực tiếp thực hiện, đôn đốc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao khi có yêu cầu;

• Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng;

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế, quản trị kinh doanh....

- Có kinh nghiệm về kỹ thuật trong ngành hoá chất hoặc trong các nhà máy

- Vi tính văn phòng tốt, tiếng anh (không yêu cầu)

- Có kỹ năng kinh doanh tốt, chủ động, sáng tạo, chăm chỉ, trung thực

- Có bằng lái xe ô tô (điểm cộng)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOTAVILLE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 25 triệu VND

Lương cứng: 12 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOTAVILLE

