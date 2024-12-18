Tuyển Nhân viên kinh doanh Luvas Company làm việc tại Hậu Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hậu Giang: - Hậu Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Luvas Company là một tổ chức đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin. Chúng tôi cam kết cung cấp môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp cho nhân viên.

NHIỆM VỤ CHÍNH:

• Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng

• Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng

• Đề xuất và triển khai các chiến lược kinh doanh online

• Quản lý, cập nhật và phát triển nội dung trên website công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh, CNTN, Bán hàng là một lợi thế

• Sẵn lòng học hỏi, nhiệt huyết và có khả năng làm việc độc lập

• Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm

• Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

• Chấp nhận làm việc từ xa

Tại Luvas Company Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

Chế độ bảo hiểm

Nghỉ phép năm

Đồng phục

Tăng lương

Chế độ thưởng

Đào tạo

Công tác phí

Chăm sóc sức khoẻ

CLB thể thao

• Lương cạnh tranh và chính sách đãi ngộ hấp dẫn

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện

• Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Luvas Company

