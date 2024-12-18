Tuyển Nhân viên kinh doanh Luvas Company làm việc tại Hậu Giang thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Luvas Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hậu Giang:
- Hậu Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Luvas Company là một tổ chức đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin. Chúng tôi cam kết cung cấp môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp cho nhân viên.
NHIỆM VỤ CHÍNH:
• Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng
• Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng
• Đề xuất và triển khai các chiến lược kinh doanh online
• Quản lý, cập nhật và phát triển nội dung trên website công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh, CNTN, Bán hàng là một lợi thế
• Sẵn lòng học hỏi, nhiệt huyết và có khả năng làm việc độc lập
• Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm
• Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
• Chấp nhận làm việc từ xa
• Sẵn lòng học hỏi, nhiệt huyết và có khả năng làm việc độc lập
• Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm
• Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
• Chấp nhận làm việc từ xa
Tại Luvas Company Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi được hưởng
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Tăng lương
Chế độ thưởng
Đào tạo
Công tác phí
Chăm sóc sức khoẻ
CLB thể thao
• Lương cạnh tranh và chính sách đãi ngộ hấp dẫn
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện
• Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Tăng lương
Chế độ thưởng
Đào tạo
Công tác phí
Chăm sóc sức khoẻ
CLB thể thao
• Lương cạnh tranh và chính sách đãi ngộ hấp dẫn
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện
• Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Luvas Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI