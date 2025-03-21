Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Vật Tư Hậu Giang làm việc tại Hậu Giang thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hậu Giang: - KCN Sông Hậu, Xã Đồng Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang - Cần Thơ - KV Miền Tây, Huyện Châu Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm bột đá vôi phục vụ ngành thủy sản, đến các Đại lý, nhà phân phối.

Phát triển và chăm sóc khách hàng, nhà phân phối trong khu vực Cần Thơ và các tỉnh Miền Tây.

Hỗ trợ khách hàng về kỹ thuật sử dụng sản phẩm

Báo cáo công việc và kết quả kinh doanh định kỳ

Làm việc tại: Nhà máy HAMACO Green - Phòng kinh doanh

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ, tuổi từ 22 – 32

Tốt nghiệp chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản hoặc các ngành Kỹ sư thủy sảnliên quan.

Giao tiếp và thuyết phục tốt

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy sản hoặc kinh doanh sản phẩm cho ngành thủy sản.

Tại Công ty CP Vật Tư Hậu Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng kinh doanh.

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

Nghỉ phép hàng năm theo quy định của pháp luật, bao gồm ngày nghỉ lễ và tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vật Tư Hậu Giang

