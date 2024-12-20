Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Moonshot làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 95 Trần Trọng Cung, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và xây dựng mạng lưới khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước: Sử dụng các công cụ tìm kiếm, khai thác cơ sở dữ liệu,..

- Thực hiện tìm kiếm, đăng ký các hội thảo, triển lãm quốc tế, chương trình bán hàng

- Thuyết phục và đàm phán, trao đổi với đối tác

- Cập nhật thông tin, xu hướng thị trường, phản ánh thông tin về sản phẩm/ dịch vụ mới, cạnh tranh

- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

- Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn

- Thái độ cầu tiến và không ngại khó khăn, chịu khó, siêng năng.

Tại Công Ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Moonshot Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH theo quy định Nhà nước.

- Nghỉ phép năm, Nghỉ lễ/Tết đầy đủ.

- Chế độ xem xét điều chỉnh thu nhập linh hoạt (dựa trên hiệu quả làm việc).

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

95 Trần Trong Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC

Toàn thời gian: 8h – 17h.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Moonshot

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin