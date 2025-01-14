Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HOA SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Mức lương 5 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 9 - 9A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

Quản lý gian hàng trên các nền tảng TMĐT (Shopee, Tiktok, ...) đăng tải, cập nhật và tối ưu thông tin sản phẩm (giá, hình ảnh, mô tả sản phẩm);

Xây dựng và quản lý các chương trình khuyến mãi (Flash sale, Voucher, ...);

Theo dõi hiệu quả kinh doanh như báo cáo số liệu doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi, hiệu quả chiến dịch. Đề xuất kế hoạch cải thiện doanh số, tăng trải nghiệm khách hàng;

Hỗ trợ khách hàng;

Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường;

Đề xuất ý tưởng cải thiện hình ảnh và nội dung sản phẩm;

Làm việc với các đối tác sàn TMĐT (KAM, BD,..) để triển khai các chiến dịch hiệu quả;

Mở rộng mô hình kinh doanh ngoài sàn;

Đề xuất và tham mưu kế hoạch thúc đẩy doanh số, khách hàng giúp các gian hàng tăng trưởng theo từng giai đoạn;

Tùy theo tình hình thực tế, cấp trên trực tiếp hoặc cấp cao hơn có thể bổ sung những nhiệm vụ chi tiết, thường xuyên hoặc đột xuất khác trong Bản Mô Tả Công Việc này.

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cơ hội phát triển:

Cơ hội làm việc trong tập đoàn đa ngành với quy mô lớn;

Cơ hội tiếp cận và hiểu sâu về văn hóa và con người của đất nước Nhật Bản;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;

Phát triển bản thân toàn diện và đầy đủ trong ngành Thương Mại Điện Tử với nhiều ngành hàng, nhãn hàng.

Chính sách & phúc lợi:

Mức lương hấp dẫn và cạnh tranh trên thị trường,

Lương tháng 13, Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh,

Quà tặng/ tiền thưởng vào dịp Lễ, Tết, cùng tham gia các chương trình, sự kiện của công ty như; Team building, Year-End Party, Vanlentine’ day, 8/3, 30/4, 2/9, Trung thu, 20/10, Giáng sinh, Sinh nhật hằng tháng cho Nhân viên,...

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,.. phép năm, ốm đau, thai sản,...và các chế độ khác theo Luật lao động,

Được khám và kiểm tra sức khỏe tổng quát, định kỳ hằng năm cho toàn thể nhân viên công ty,

Phúc lợi từ Công đoàn như; tiền mừng cưới, sinh con, thăm hỏi ốm đau, quà Lễ, Tết,...

Sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng Nhật Bản với giá ưu đãi chỉ dành riêng cho nhân viên nội bộ công ty.

Môi trường làm việc:

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, sáng tạo.

Cơ hội phát triển và thăng tiến bản thân,

Thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết, xây dựng và phát triển văn hóa công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HOA SEN Thì Được Hưởng Những Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đến Digital Marketing, Thương mại Điện tử, ...;

Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 trở lên vị trí tương đương, đã từng vận hành kênh E-com có doanh thu trên 500.000.000đ/tháng;

Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng gia dụng, đồ điện tử là lợi thế;

Hiểu biết về các công cụ và quy trình vận hành TMĐT.

Excel, Powerpoint, tiếng Anh đáp ứng yêu cầu trong công việc;

Có tư duy chiến lược, lập Kế hoạch, quản lý công việc;

Giao tiếp, thuyết trình & khả năng thuyết phục tốt, tư duy phản biện;

Vui vẻ, hòa đồng, sẵn sàng kết nối, sẻ chia và hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc;

Chủ động thích ứng, cố gắng đến cùng, sẵn sàng trao đổi, lắng nghe và học hỏi;

PDCA hướng dữ liệu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HOA SEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.