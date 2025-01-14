Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Du Lịch Trang Thanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Du Lịch Trang Thanh
Mức lương
7 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 18 Lê Thúc Hoạch,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 7 Triệu
- Phụ bán canteen trường THPT
- Bấm thẻ gửi xe cho học sinh
- Sắp xếp, trưng bày quầy hàng
- Giữ gìn quầy hàng sạch sẽ, ngăn nắp
Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam, Nữ (từ 18 tuổi trở lên)
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực và có trách nhiệm
Tại Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Du Lịch Trang Thanh Thì Được Hưởng Những Gì
- Bao ăn trưa
- Đãi ngộ tốt
- Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 7 (nghỉ Chủ nhật)
- Ưu tiên ứng viên ở quận Tân Phú
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Du Lịch Trang Thanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
