Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Negaxy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 113 - 115 Ung văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh những công việc liên quan đến: chuẩn bị tài liệu, chuẩn bị báo cáo, …- Tư vấn, hỗ trợ giải đáp những tính năng của sản phẩm/ dịch vụ với khách hàng.- Đảm nhận một số công việc liên quan khác do cấp trên phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối các trường Cao Đẳng/ Đại Học.- Đam mê với lĩnh vực kinh doanh phần mềm/ VPS, Cloud Server,…- Nhanh nhẹn, nhạy bén, giao tiếp tốt.- Tinh thần trách nhiệm cao- Thành thạo tin học văn phòng, tiếng Anh cơ bản- Có thể làm việc tối thiểu 4 ngày/tuần- Có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Negaxy Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6

- Hỗ trợ chi phí + Phụ cấp ăn trưa- Chi phí gửi xe hàng tháng- Tham gia các hoạt động của công ty teambuilding, sự kiện,…- Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật,…- Môi trường làm việc năng động, văn phòng mới đầy đủ tiện nghị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Negaxy

