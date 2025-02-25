Tuyển Nhân viên kinh doanh KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
- Hồ Chí Minh: Lương CB + hoa hồng thỏa thuận Thưởng lễ, Tết theo quy định công ty BHXH đầy đủ Phụ cấp chi phí công tác tỉnh (nếu có) Hỗ trợ bữa trưa và các khoản phụ cấp khác theo chính sách công ty Nghỉ phép hàng năm theo quy định, cùng với các ngày lễ, tết theo luật lao động Việt Nam., Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách mới
Đi thị trường trực tiếp
Tham gia các diễn đàn các hội nhóm face, zalo đăng sản phẩm
Cty cung cấp 1 số thông tin khách hàng -> tiếp cận
Chăm sóc khách hàng cũ: công ty cung cấp thông tin khách hàng – tiếp cận – chào giá
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng.
Triển khai các chương trình, chính sách bán hàng cho khách hàng
Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn hoặc phản hồi của khách hàng.
Báo cáo công việc theo yêu cầu công việc và theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng lực: Có kiến thức, nhiệt huyết, đam mê về mảng kinh doanh
Khả năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán, thuyết phục, kỹ năng văn phòng, internet...
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao.
Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực kinh doanh.
Ưu tiên Nam, độ tuổi : từ 25-35 tuổi
Biết Tiếng Trung là 1 lợi thế
Tại KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
