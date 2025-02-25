Tuyển Nhân viên kinh doanh KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
50 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lương CB + hoa hồng thỏa thuận Thưởng lễ, Tết theo quy định công ty BHXH đầy đủ Phụ cấp chi phí công tác tỉnh (nếu có) Hỗ trợ bữa trưa và các khoản phụ cấp khác theo chính sách công ty Nghỉ phép hàng năm theo quy định, cùng với các ngày lễ, tết theo luật lao động Việt Nam., Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách mới
Đi thị trường trực tiếp
Tham gia các diễn đàn các hội nhóm face, zalo đăng sản phẩm
Cty cung cấp 1 số thông tin khách hàng -> tiếp cận
Chăm sóc khách hàng cũ: công ty cung cấp thông tin khách hàng – tiếp cận – chào giá
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng.
Triển khai các chương trình, chính sách bán hàng cho khách hàng
Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn hoặc phản hồi của khách hàng.
Báo cáo công việc theo yêu cầu công việc và theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không Cần Kinh Nghiệm
Năng lực: Có kiến thức, nhiệt huyết, đam mê về mảng kinh doanh
Khả năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán, thuyết phục, kỹ năng văn phòng, internet...
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao.
Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực kinh doanh.
Ưu tiên Nam, độ tuổi : từ 25-35 tuổi
Biết Tiếng Trung là 1 lợi thế

Tại KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 103/7 Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

