Tuyển Nhân viên kinh doanh KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương CB + hoa hồng thỏa thuận Thưởng lễ, Tết theo quy định công ty BHXH đầy đủ Phụ cấp chi phí công tác tỉnh (nếu có) Hỗ trợ bữa trưa và các khoản phụ cấp khác theo chính sách công ty Nghỉ phép hàng năm theo quy định, cùng với các ngày lễ, tết theo luật lao động Việt Nam., Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm khách mới

Đi thị trường trực tiếp

Tham gia các diễn đàn các hội nhóm face, zalo đăng sản phẩm

Cty cung cấp 1 số thông tin khách hàng -> tiếp cận

Chăm sóc khách hàng cũ: công ty cung cấp thông tin khách hàng – tiếp cận – chào giá

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng.

Triển khai các chương trình, chính sách bán hàng cho khách hàng

Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn hoặc phản hồi của khách hàng.

Báo cáo công việc theo yêu cầu công việc và theo yêu cầu cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Không Cần Kinh Nghiệm

Năng lực: Có kiến thức, nhiệt huyết, đam mê về mảng kinh doanh

Khả năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán, thuyết phục, kỹ năng văn phòng, internet...

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao.

Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực kinh doanh.

Ưu tiên Nam, độ tuổi : từ 25-35 tuổi

Biết Tiếng Trung là 1 lợi thế

Tại KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

