Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Kinh doanh Bất động sản VinGrand Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 4, Building CT - IN, số 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bán Bất động sản nhà phố có sổ hồng, pháp lý rõ ràng

- Đăng tin tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu mua, bán hoặc thuê mảng nhà phố trên các trang web mua bán, mạng xã hội và các kênh quảng cáo khác.

- Xác định nhu cầu mua bán, thuê nhà và khả năng tài chính của khách hàng để đề xuất sản phẩm phù hợp trong nguồn hàng Công ty có sẵn

- Hướng dẫn và tư vấn khách hàng tham quan sản phẩm trực tiếp.

- Làm trung gian trong quá trình đàm phán, tư vấn, chăm sóc khách hàng về tình hình thị trường, giá, các yêu cầu pháp lý và vấn đề liên quan

– Chốt giao dịch và hỗ trợ khách hàng các thủ tục công chứng, sang tên (Có pháp lý Công ty hỗ trợ 100%).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm;

- Thời gian linh động, nhưng đảm bảo làm việc được trong giờ hành chính;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực: bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm,...

- Có điện thoại và phương tiện đi lại;

- Không giới hạn tuổi tác, trình độ chuyên môn;

- Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Kinh doanh Bất động sản VinGrand Center Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập trung bình 20-30 triệu/tháng từ 1-3 tháng đầu, đột phá từ 50-100 triệu từ tháng thứ 4, chưa kể thưởng nóng;

– Chính sách hoa hồng cao từ 55-70% giá trị hợp đồng (Đặc biệt 100% nhận HOA HỒNG ngay sau mỗi vụ chốt thành công);

– Giỏ hàng có sẵn (100.000 căn nhà), không giới hạn khu vực và phân khúc;

– Hỗ trợ chi phí Marketing hằng tháng

– Hỗ trợ trang thiết bị làm việc (cấp phát đồng phục, máy tính, sim điện thoại + chi phí điện thoại hằng tháng)

– Được đào tạo chuyên nghiệp, thường xuyên về tư duy, kỹ năng tư vấn và kiến thức chuyên sâu BĐS miễn phí.

– Được hỗ trợ “CHỐT SALES” nhanh từ các cấp Quản lý nhiều kinh nghiệm

– Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài và thăng tiến lên Quản lý và Lãnh đạo trong Công ty

– Thưởng Lễ , Tết, thưởng tháng 13, Thường Tháng/Quý/Năm, Vinh danh, Thưởng hồ sơ đầu tay,....

– Các khoản phúc lợi vui chơi: Team building, Thưởng sinh nhật, 8/3, 20/10,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Kinh doanh Bất động sản VinGrand Center

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin