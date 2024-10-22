Tuyển Nhân viên kinh doanh Bosgaurus Coffee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Bosgaurus Coffee
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Bosgaurus Coffee

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Bosgaurus Coffee

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1D5, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tìm kiếm các khách hàng doanh nghiệp tiềm năng;
- Trình bày, thực hiện các buổi thử nếm giới thiệu về thương hiệu;
- Theo đuổi, tạo mối quan hệ cùng khách hàng để chốt hợp đồng;
- Chốt hợp đồng, theo dõi tiến độ thanh toán và nghiệm thu;
- Thực thi kế hoạch bán hàng, theo đuổi khách hàng trên phần mềm CRM mà BOS. chỉ định và định kỳ báo cáo kết quả kinh doanh theo yêu cầu của quản lý;
- Hỗ trợ, theo dõi khách hàng sau ký hợp đồng để thúc đẩy khách hàng mua thêm, gia hạn hợp đồng cho các tháng sau;
- Hỗ trợ các hoạt động marketing nhằm thúc đẩy bán hàng;
- Tham gia vào các buổi thảo luận, đóng góp ý kiến của bộ phận nhằm xây dựng, cải thiện hệ thống và chất lượng sản phẩm cùng dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Năng lực tìm kiếm khách hàng tiềm năng
2. Năng lực bán hàng và thương thảo - Selling and Negotiation
3. Năng lực chăm sóc khách hàng
4. Năng lực sử dụng phần mềm CRM và quản trị nội bộ
5. Ứng viên tốt nghiệp các ngành liên quan QTKD hoặc MKT là lợi thế.
6. Năng lực Tiếng Anh (khách hàng chủ yếu là công ty nước ngoài nên cần tiếng anh giao tiếp ổn)

Tại Bosgaurus Coffee Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng bán hàng khi đạt chỉ tiêu; Thu nhập không giới hạn - dựa trên năng lực; Chính sách về lương đi kèm với thâm niên công việc; Bảo hiểm nội trú; Giảm giá 25% cho tất cả các sản phẩm của BOS. .
Hoa hồng bán hàng khi đạt chỉ tiêu;
Thu nhập không giới hạn - dựa trên năng lực;
Chính sách về lương đi kèm với thâm niên công việc;
Bảo hiểm nội trú;
Giảm giá 25% cho tất cả các sản phẩm của BOS. .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bosgaurus Coffee

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bosgaurus Coffee

Bosgaurus Coffee

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1D5 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

