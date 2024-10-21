Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HUY GIANG làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HUY GIANG làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HUY GIANG
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH HUY GIANG

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HUY GIANG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: Cảng Tắc Cậu, Châu Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực thủy sản, chủ yếu là các nhà hàng, quán ăn, đại lý, cửa hàng bán lẻ. Tiếp nhận đơn hàng, tư vấn sản phẩm, dịch vụ, giải đáp thắc mắc của khách hàng. Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Theo dõi, cập nhật thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu của khách hàng. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty. Báo cáo kết quả công việc, doanh thu, tiến độ bán hàng cho quản lý. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm là một lợi thế. Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành thủy sản, kinh nghiệm bán hàng online.
Tại CÔNG TY TNHH HUY GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUY GIANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HUY GIANG

CÔNG TY TNHH HUY GIANG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: GROUP 11, MINH PHONG HAMLET, BINH AN COMMUNE, CHAU THANH DISTRICT, KIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

