Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm trang sức cao cấp.

- Hỗ trợ khách hàng về các chính sách liên quan đến bán hàng.

- Chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại khách hàng.

- Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

- Trưng bày và quản lý, theo dõi hàng hóa tại quầy được giao.

- Bảo quản các sản phẩm trong kho theo đúng yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ từ 21 đến 37 tuổi. Ngoại hình ưu nhìn.

- Giao tiếp lưu loát tiếng Nga.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + hoa hồng doanh số.

- Hỗ trợ nhà ở cho nhân viên.

- Hỗ trợ suất ăn.

- Được đào tạo trước khi làm việc.

- Chính sách BHXH, BHYT... theo quy định

- Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

