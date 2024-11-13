Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: 21 Hoàng Xuân Hoành, Hiệp Tân, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.
Tiếp nhận, tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng.
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng, quản lý danh sách khách hàng tiềm năng.
Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng để đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp thành thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng chịu áp lực tốt, ham học hỏi, mong muốn phát triển bản thân.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành sản xuất.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tỉnh lộ 830, Ấp 8, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

