Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Phú Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Phú Yên:

- Phú Yên, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Đào tạo đại lý: tổ chức các khóa đào tạo, quản lý lớp học và/hoặc đứng lớp giảng dạy.
- Xây dựng chính sách đại lý: Xây dựng các phong trào thi đua, khen thưởng, chính sách phúc lợi, hỗ trợ khác cho đại lý
- Quản lý đại lý: thực hiện các thủ tục phát sinh trong quá trình làm việc của đại lý: ký kết hợp đồng đại lý, mở tài khoản, thu thập, lưu trữ hồ sơ, hoàn thiện thủ tục thăng tiến, hạ bậc, tính toán thù lao, chấm dứt hợp đồng…
- Số liệu kinh doanh: Theo dõi, tổng hợp, phân tích và cập nhật thông tin về số liệu kinh doanh hàng ngày/tuần/tháng...; theo dõi, cập nhật thông tin nhanh về các chương trình thi đua, quá trình thăng tiến, duy trì…
- Hỗ trợ hoạt động kinh doanh: thực hiện các công việc hỗ trợ tuyển dụng, khai thác: hội nghị tuyển dụng, hội nghị khách hàng, chương trình đào tạo, sự kiện cho đại lý.
- Thực hiện công tác pháp chế: giám sát, đánh giá việc tuyên thủ quy định của đại lý, giải quyết các trường hợp vi phạm, phát sinh khiếu nại, tranh chấp…
- Truyền thông, marketing, tổ chức sự kiện: Hỗ trợ đại lý công cụ bán hàng, tuyên truyền quảng cáo giới thiệu sản phẩm; Đầu mối đặt mua/phân phối quà tặng cho khách hàng theo định hướng của Bảo Việt Nhân thọ, hỗ trợ đại lý chăm sóc khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo
* Lưu ý về kết quả ứng tuyển
BVNT chỉ liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu trong 10 ngày làm việc kể từ thời điểm ứng viênnộphồ sơ
Nếu thông tin về hồ sơ của ứng viên không chính xác, trung thực, kết quả ứng tuyển của ứng viên sẽ bị hủy bỏ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình khá (ưu tiên nam cao từ 1.7m, nữ cao từ 1.6m).
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các chuyên ngành về Kinh tế/ Bảo hiểm/ Quản trị kinh doanh/ Marketing/ Tài chính Ngân hàng/ Kế toán,…
- Sẵn sàng học hỏi, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...)
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 37 - Tòa nhà Keangnam Landmark Tower - Đường Phạm Hùng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

