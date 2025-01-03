Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Phú Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

- Đào tạo đại lý: tổ chức các khóa đào tạo, quản lý lớp học và/hoặc đứng lớp giảng dạy.

- Xây dựng chính sách đại lý: Xây dựng các phong trào thi đua, khen thưởng, chính sách phúc lợi, hỗ trợ khác cho đại lý

- Quản lý đại lý: thực hiện các thủ tục phát sinh trong quá trình làm việc của đại lý: ký kết hợp đồng đại lý, mở tài khoản, thu thập, lưu trữ hồ sơ, hoàn thiện thủ tục thăng tiến, hạ bậc, tính toán thù lao, chấm dứt hợp đồng…

- Số liệu kinh doanh: Theo dõi, tổng hợp, phân tích và cập nhật thông tin về số liệu kinh doanh hàng ngày/tuần/tháng...; theo dõi, cập nhật thông tin nhanh về các chương trình thi đua, quá trình thăng tiến, duy trì…

- Hỗ trợ hoạt động kinh doanh: thực hiện các công việc hỗ trợ tuyển dụng, khai thác: hội nghị tuyển dụng, hội nghị khách hàng, chương trình đào tạo, sự kiện cho đại lý.

- Thực hiện công tác pháp chế: giám sát, đánh giá việc tuyên thủ quy định của đại lý, giải quyết các trường hợp vi phạm, phát sinh khiếu nại, tranh chấp…

- Truyền thông, marketing, tổ chức sự kiện: Hỗ trợ đại lý công cụ bán hàng, tuyên truyền quảng cáo giới thiệu sản phẩm; Đầu mối đặt mua/phân phối quà tặng cho khách hàng theo định hướng của Bảo Việt Nhân thọ, hỗ trợ đại lý chăm sóc khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo

* Lưu ý về kết quả ứng tuyển

BVNT chỉ liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu trong 10 ngày làm việc kể từ thời điểm ứng viênnộphồ sơ

Nếu thông tin về hồ sơ của ứng viên không chính xác, trung thực, kết quả ứng tuyển của ứng viên sẽ bị hủy bỏ.