Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

1. Thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu sản phẩm, cung cấp mẫu đến Nhà phân phối, Cửa hàng cộng tác.

2. Thực hiện việc trưng bày, dán tem và sắp xếp mẫu theo đúng nhận dạng thương hiệu.

3. Thực hiện các chương trình makerting theo sự phân công của Giám đốc.

4. Thực hiện công tác tìm kiếm, khai thác thị trường.

5. Kiểm soát và thu hồi công nợ.

6. Thực hiện duy trì và phát triển các mối quan hệ với Nhà phân phối, Cửa hàng cộng tác.

7. Lập kế hoạch và thực hiện chăm sóc khách hàng: gửi cataloge, bảng báo giá…

8. Đề xuất trưng bày và thay thế bảng hiệu cho Nhà phân phối, Cửa hàng cộng tác theo đúng nhận dạng thương hiệu.

– Nam/Nữ, tuổi từ 22 – 28.

– Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, các chuyên ngành liên quan.

– Năng động, tích cực, vui vẻ và hòa đồng.

– Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng.

– Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, trang trí nội – ngoại thất.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Xây dựng, Nội ngoại thất

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Sóc Trăng