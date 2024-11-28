Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STELLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STELLA
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STELLA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STELLA

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 93/15 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

:
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
Tư vấn, bán hàng các sản phẩm thiết bị bảo hộ lao động.
Chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ lâu dài.
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Thương mại hoặc các ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm bán hàng từ 1 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
- Khả năng làm việc độc lập.
- Nắm vững tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STELLA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn + thưởng doanh số.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Được đào tạo bài bản.
Hưởng tất cả các chế độ BHXH, BHYT..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STELLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STELLA

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STELLA

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 93/15 Đường Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

