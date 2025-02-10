Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Secoin làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Secoin
- Hưng Yên: Được hưởng mọi quyền lợi theo luật lao động về thời gian nghỉ trong năm, được đóng BHXH+BHYT+BHTN theo qui định hiện hành, được mua thêm bảo hiểm tai nạn 24/24.
- Được hưởng lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả HĐSX kinh doanh của công ty, lễ, Tết
- Hàng năm được đi nghỉ mát, tiệc tất niên và các tham gia các hoạt động khác của công ty., Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 30 Triệu
- Trực tiếp thực hiện việc tiếp thị và,giới thiệu sản phẩm của SECOIN tới các công trình dự án hay các nhà thi công.
- Giao dịch với khách hàng để ký các Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của SECOIN và thu hồi được công nợ.
- Thiết lập, chăm sóc và quản lý hệ thống đại lý,
- Tham gia trực tiếp các công việc của phòng đảm nhiệm như Hội chợ, triển lãm, các chương trình đào tạo,quảng bá sản phẩm...
Thời gian làm việc
- Làm giờ hành chính: 8h-17h các ngày từ thứ 2- thứ 6
- Thứ 7 làm từ : 8h-12 h, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật
- Địa chỉ làm việc : 59 Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội
Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp các ngành QTKD, Kinh tế, XD ... trở lên
- Có kinh nghiệm làm NVKD,( ưu tiên trong lĩnh vực VLXD và biết lái xe ô tô)
- Thạo tin học văn phòng
Tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Secoin Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Trên 7 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Secoin
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
