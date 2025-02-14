Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM SX Tân Trường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - đường Thới Tam Thôn 6, xã Thới Tam Thôn,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Hỗ trợ công việc NV Kinh doanh : lập dự toán, báo giá, xử lý đơn đặt hàng...

Chuẩn bị các hồ sơ, mẫu mã, tài liệu, soạn thảo văn bản hỗ trợ cho P.Kinh doanh.

Tiếp nhận, ứng xử yêu cầu của các Khách hàng được công ty bàn giao chăm sóc.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 25 -35 tuổi, trình độ Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành QTKD, Kế toán...

Kinh nghiệm > 3 năm vị trí tương đương, ưu tiên lĩnh vực sản xuất, xây dựng.

Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH TM SX Tân Trường Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, tăng lương theo hiệu quả công việc.

Thưởng KPI, lương tháng 13, du lịch hàng năm.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, tham gia học hỏi cùng các hội nhóm, sự kiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM SX Tân Trường Thịnh

