Tuyển Nhân viên kinh doanh Bưu điện Trung Tâm Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 80 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chào bán các sản phẩm, dịch vụ Bưu chính;

- Xây dựng ý tưởng tiếp thị, kinh doanh sản phẩm;

- Chăm sóc khách hàng;

- Tìm kiếm và lập danh sách khách hàng tiềm năng;

- Tiếp thị và phát triển khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ chuyển phát thư từ, hàng hóa qua đường bưu điện;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị/người quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, tuổi từ 22-40;

- Tốt nghiệp từ bậc Cao đẳng trở lên (các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên môn có liên quan), hệ chính quy;

- Có kỹ năng giao tiếp tốt;

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực cao;

- Tiếng anh giao tiếp tốt là lợi thế;

- Thành thạo tin học văn phòng;

- Ưu tiên có kinh nghiệm.

Tại Bưu điện Trung Tâm Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15-20 triệu/ tháng (lương cứng + doanh thu);

- Được xét tăng lương theo định kỳ hoặc theo năng lực không giới hạn thời gian;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động;

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước hoặc BHXH tự nguyện.

- Thăm khám sức khỏe định kỳ hằng năm, hỗ trợ đồng phục theo quy định của Tổng công ty;

- Tham gia các câu lạc bộ tiếng anh, bóng đá, bóng bàn, cầu lông...

- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và bản thân.

- Chuyên nghiệp - Năng động - Thân thiện;

- Cơ hội để phát triển nghề nghiệp với BĐHCM;

- Chế độ phúc lợi, đãi ngộ: Nghỉ và thưởng các ngày lễ, tết, phép, thăm hỏi, du lịch, nghỉ mát;

- Được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn kỹ năng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bưu điện Trung Tâm Sài Gòn

